El quirófano móvil en el Barrio Buenos Aires

18 de Agosto de 2025
sociedad |
El quirófano móvil, servicio gratuito municipal de castración, desparasitación y vacunación antirrábica estará operando a partir de hoy lunes 18 en la Sede Vecinal del Barrio Malvinas.
Este servicio estará funcionando a las 8:00 horas, solicitando turnos previamente al 2945 683241 o directamente por orden de llegada.
Desde la Municipalidad de Esquel se solicita a la comunicad la tenencia responsable de mascotas, aprovechando este servicio de forma gratuita al alcance de todos.
E.B.W.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?