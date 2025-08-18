16°
18 de Agosto de 2025
El quirófano móvil en el Barrio Buenos Aires

El servicio gratuito que proporciona la Municipalidad de Esquel estará trabajando en el Barrio Buenos Aires durante esta semana. 
El quirófano móvil, servicio gratuito municipal de castración, desparasitación y vacunación antirrábica estará operando a partir de hoy lunes 18 en la Sede Vecinal del Barrio Malvinas.

 

Este servicio estará funcionando a las 8:00 horas, solicitando turnos previamente al 2945 683241 o directamente por orden de llegada. 

 

Desde la Municipalidad de Esquel se solicita a la comunicad la tenencia responsable de mascotas, aprovechando este servicio de forma gratuita al alcance de todos.  

 

 

E.B.W.

 

