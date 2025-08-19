El Ropero Móvil Solidario entregó más de 250 juguetes en los barrios de Esquel

El Ropero Móvil Solidario realizó una campaña de juguetes usados o nuevos, para ser entregados este sábado 17 de agosto.

En dicha convocatoria se donaron al rededor de 250 juguetes, que en la jornada del Día del Niños fueron entregados al Merendero Nueva Luz de Valle Chico, en el Club Social 11 Corazones del barrio 84 Viviendas, en el merendero del Barrio Estación. También en el hogar Kulemkan, en Barrio Ceferino y en Barrio 28 de Junio.

El Ropero es coordinado por Silvana Manosalva, quien detalló el funcionamiento de la colecta, entre las distintas actividades que realizan. La campaña "Una sonrisa por un juguete" donde también donaron especialmente Sergio Bubas, Sandra Cayúl y Fabiana Vázquez que donaron golosinas.

Como cada año, la gente se solidarizó y donaron juguetes nuevos para todas las edades y de todo tipo, para alegrar a los niños de la comunidad. Acompañó la actividad el grupo scout Okel Antú así como integrantes de los merenderos y clubes que se hicieron presente para colaborar con la comunidad y sumar chocolate caliente y juegos para los asistentes.

SL