Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

ATECH anunció un paro y movilización para el jueves

A través de un comunicado, la Junta Ejecutiva del sindicato difundió la medida de fuerza en rechazo al bono que fue anunciado por el Gobierno Provincial y en reclamo de una recomposición salarial.
Por Redacción Red43

La Junta Ejecutiva de ATECh lanzó un paro de 24 horas con movilización para el próximo jueves 21 de agosto.

 

A través de un comunicado, el sindicato se expresó en rechazo al bono anunciado por el Gobierno Provincial para docentes y personal auxiliar que cumplan con el índice de presencialidad.

 

"En lugar de una necesaria y comprometida recomposición al Salario Básico, para que beneficie proporcionalmente y por carrera y antigüedad a activos y jubilados, Ignacio Torres trata de frenar la bronca docente con un bono extorsivo", sostuvieron.

 

"Cobra menos de la mitad de $200 mil pesos quien hizo uso de su derecho a cualquiera de las licencias, por ejemplo, por enfermedad propia o de un familiar, o para realizar una capacitación", indica el comunicado.

 

"Este bono, a cobrar en dos cuotas,  con los descuentos no llega a $160 mil pesos. No representa reconocimiento a la profesionalidad. Es toda una provocación a los trabajadores y trabajadoras docentes", agregaron.

 

A raíz del comunicado, el gremio convocó a un paro para el jueves con una movilización en acompañamiento a las multisectoriales de trabajadores activos y jubilados que realizarán una marcha en las principales ciudades de la provincia.

 

 

 

C.S.

 

