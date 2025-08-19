10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El municipio de Esquel destinó un lote para la construcción de Casa Estudiantil para jóvenes de Corcovado

La Municipalidad de Esquel destinó un terreno en la ciudad para el municipio de Corcovado para avanzar en la construcción de una Casa Estudiantil para los jóvenes  que cursan estudios terciarios y universitarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Meses atrás, el intendente Matías Taccetta, junto a su par de Corcovado, Ariel Molina, destacaron la relevancia de esta gestión que tiene como objetivo garantizar igualdad de oportunidades para los estudiantes de la región.

 

Sobre esta cesión, el intendente municipal indicó que "son obras que generan trabajo y mejoran el espacio público de nuestra ciudad y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. La ciudadanía está percibiendo el cambio, acompañando la transformación y el progreso de la ciudad. Esta gestión le devolvió la posibilidad de caminar por un sendero de desarrollo". 

 

“Desde la Municipalidad de Esquel impulsamos políticas orientadas a la educación, porque creemos que es la base para el desarrollo de nuestra comunidad y de toda la comarca. En este caso, acompañamos el proyecto de Corcovado con la cesión de un terreno en nuestra ciudad, lo que permitirá que más jóvenes puedan continuar sus estudios superiores sin que el alojamiento sea un obstáculo”, agregó Taccetta.

 

Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico de gestión “Esquel Ciudad Educadora”, impulsado por el intendente Taccetta, que busca consolidar a la ciudad como el polo educativo de la Comarca Andina de la provincia del Chubut, fortaleciendo la infraestructura y generando políticas públicas que promuevan el acceso a la educación.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
2
 Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia
3
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
4
 Sergio Mauro y Eileen India Jones se coronaron Campeones Nacionales de Tiro con Arco
5
 Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro no quiso moverse de su lado
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -