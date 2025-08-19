El municipio de Esquel destinó un lote para la construcción de Casa Estudiantil para jóvenes de Corcovado

Meses atrás, el intendente Matías Taccetta, junto a su par de Corcovado, Ariel Molina, destacaron la relevancia de esta gestión que tiene como objetivo garantizar igualdad de oportunidades para los estudiantes de la región.

Sobre esta cesión, el intendente municipal indicó que "son obras que generan trabajo y mejoran el espacio público de nuestra ciudad y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. La ciudadanía está percibiendo el cambio, acompañando la transformación y el progreso de la ciudad. Esta gestión le devolvió la posibilidad de caminar por un sendero de desarrollo".

“Desde la Municipalidad de Esquel impulsamos políticas orientadas a la educación, porque creemos que es la base para el desarrollo de nuestra comunidad y de toda la comarca. En este caso, acompañamos el proyecto de Corcovado con la cesión de un terreno en nuestra ciudad, lo que permitirá que más jóvenes puedan continuar sus estudios superiores sin que el alojamiento sea un obstáculo”, agregó Taccetta.

Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico de gestión “Esquel Ciudad Educadora”, impulsado por el intendente Taccetta, que busca consolidar a la ciudad como el polo educativo de la Comarca Andina de la provincia del Chubut, fortaleciendo la infraestructura y generando políticas públicas que promuevan el acceso a la educación.

