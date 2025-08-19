Capacitación clave para policías de Comisarías de la Mujer de la región

En un esfuerzo por mejorar la respuesta judicial en casos de abuso sexual, el equipo de género de la Fiscalía de Esquel y el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) realizaron una importante capacitación para policías de las Comisarías de la Mujer de la región. El objetivo principal fue profundizar en la aplicación del protocolo de abusos sexuales, una herramienta fundamental para la investigación.

Durante el encuentro, se brindaron directrices claras sobre cómo debe ser el proceso de toma de una denuncia. La fiscal Rafaella Riccono destacó la importancia de recabar información crucial y específica, lo que agiliza y fortalece las causas judiciales.

Además, se hizo un especial énfasis en las diferencias en la atención a las víctimas. Se explicó detalladamente la manera en que deben abordarse las denuncias de personas adultas, con respeto y empatía y procurando obtener información crucial para guiar la toma de muestras y demás medidas de investigación, y cómo debe ser el trato y la recolección de información cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa busca unificar los criterios de actuación de las fuerzas de seguridad, garantizando que todas las víctimas de abuso sexual reciban la misma atención de calidad, se obtenga la información trascendente en la primera entrevista, con un enfoque en la protección y el respeto a sus derechos desde el primer momento en que se acercan a denunciar.

R.G.