Por contaminar el Golfo Nuevo, piden prisión efectiva para directivos de una pesquera

Este lunes se realizó la jornada de alegatos en la causa donde están siendo juzgado dos directivos de la firma Conarpesa por el presunto volcado al Golfo Nuevo de líquidos crudos sin tratamiento.

El Ministerio Público Fiscal, según informó su área de prensa, sostuvo en sus alegatos que se dicte condena contra Nadine Parry, responsable ambiental, y Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes de Conarpesa, por el volcado al mar líquidos crudos sin tratamiento provenientes del procesamiento de langostino.

En la audiencia, solicitaron que se dicte la culpabilidad y la pena de prisión de efectivo cumplimiento de 3 años y 6 meses para Parry y 3 años y 3 meses para Vargas.

La acusación se apoya en testimonios, pericias, actas, fotos, inspecciones oculares y análisis de laboratorio, que confirmaron la existencia de un by pass o conexión clandestina para desviar efluentes sin tratar al Golfo Nuevo con valores miles de veces lo permitido. También se incorporaron como prueba mensajes de WhatsApp entre los imputados que evidencian conocimiento y decisión conjunta sobre la maniobra.

Los abogados particulares de los imputados solicitaron su absolución por el beneficio de la duda. La resolución de la jueza Patricia Reyes se conocerá la próxima semana.