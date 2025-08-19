Esquel, una ciudad que apuesta a la inclusión de los adultos mayores en el deporte

La etapa al aire libre de los Juegos Chubutenses en Esquel continuó hoy con los juegos de tejo y taba, que contaron con la participación de alrededor de 40 personas. La actividad se desarrolló frente al Gimnasio Municipal, aprovechando la mejora del clima.

Natalia Viana, coordinadora de Adultos Mayores, destacó la buena convocatoria y el entusiasmo de los participantes, a quienes calificó como "muy competitivos". Viana señaló que para los adultos mayores, los juegos son su "cable a tierra", un momento de socialización y un espacio que disfrutan mucho.

Con esta actividad, se cierra la etapa en Esquel de tejo y taba, y se espera que en el transcurso de la semana se defina el día y la hora para el torneo de tenis de mesa, que se desarrollará en el CAF. Los ganadores de Esquel continuarán en la etapa zonal que se realizará en Corcovado el 24 de septiembre.



T.B