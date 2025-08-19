10°
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Esquel, una ciudad que apuesta a la inclusión de los adultos mayores en el deporte

Los Juegos Chubutenses en Esquel continuaron hoy con la etapa de tejo y taba, que contó con una gran convocatoria de adultos mayores.
La etapa al aire libre de los Juegos Chubutenses en Esquel continuó hoy con los juegos de tejo y taba, que contaron con la participación de alrededor de 40 personas. La actividad se desarrolló frente al Gimnasio Municipal, aprovechando la mejora del clima.

 

Natalia Viana, coordinadora de Adultos Mayores, destacó la buena convocatoria y el entusiasmo de los participantes, a quienes calificó como "muy competitivos". Viana señaló que para los adultos mayores, los juegos son su "cable a tierra", un momento de socialización y un espacio que disfrutan mucho.

 

Con esta actividad, se cierra la etapa en Esquel de tejo y taba, y se espera que en el transcurso de la semana se defina el día y la hora para el torneo de tenis de mesa, que se desarrollará en el CAF. Los ganadores de Esquel continuarán en la etapa zonal que se realizará en Corcovado el 24 de septiembre.

T.B

 

