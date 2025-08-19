Corte de luz programado para el miércoles en zonas rurales de Ruta Nº 259

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de zonas rurales de Ruta Nº 259, Rio Grande y los Cipreses, que durante el día Miércoles 20 del corriente, se realizará una corte en el suministro eléctrico por tareas de mantenimientos en líneas eléctricas de media tensión.

En el horario de 10:30 a 13:30 HS

Los Sectores afectados serán:

Ruta N° 259 desde cruce con Ruta Nº 17, hasta la Balsa (cruce fronterizo).

Rogamos a los señores/as usuario/as sepan disculpar las molestias ocasionadas.