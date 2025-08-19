10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Corte de luz programado para el miércoles en zonas rurales de Ruta Nº 259

La interrupción del servicio se debe a tareas de mantenimiento en las líneas de media tensión y afectará a las zonas de Ruta Nº 259, Río Grande y Los Cipreses.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de zonas rurales de Ruta Nº 259, Rio Grande y los Cipreses, que durante el día Miércoles 20 del corriente, se realizará una corte en el suministro eléctrico por tareas de mantenimientos en líneas eléctricas de media tensión.

 

En el horario de 10:30 a 13:30 HS

 

Los Sectores afectados serán:

 

  • Ruta N° 259 desde cruce con Ruta Nº 17, hasta la Balsa (cruce fronterizo).

 


 

Rogamos a los señores/as usuario/as  sepan disculpar las molestias ocasionadas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
2
 Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia
3
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
4
 Sergio Mauro y Eileen India Jones se coronaron Campeones Nacionales de Tiro con Arco
5
 Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro no quiso moverse de su lado
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -