Avanzan las obras de adoquinado en acceso a Ruta 40 en la localidad de El Hoyo

En un trabajo conjunto entre la Dirección General de Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura de El Hoyo, se realizaron tareas de reubicación de postes de alta tensión y eliminación de un terraplén que impedían la transitabilidad y retrasaban el avance de la obra de adoquinado de calle Los Guindos, en El Hoyo.

Uno de los postes, ubicado a pocos metros del Concejo Deliberante, fue modificado para permitir la continuación de la obra proyectada entre calle Los Guindos y la Ruta Nacional N.º 40.

Paralelamente, en la colectora se corrió un segundo poste que se encontraba en medio de la calle, lo que permitió remover un terraplén que representaba un riesgo para vehículos y peatones.

Próximos pasos

Estas acciones forman parte de un plan integral destinado a mejorar la infraestructura y la seguridad vial en El Hoyo. En este sentido, en las próximas semanas se prevé iniciar las tareas de adoquinado.

O.P