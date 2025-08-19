10°
Por Redacción Red43

Punta sobre la educación: "Tiene que quedar al margen de las disputas políticas"

El ministro de Educación, José Luis Punta, afirmó que las prácticas profesionalizantes ya no serán solo para las escuelas técnicas y que todas las escuelas estarán vinculadas al mundo del trabajo y académico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación de la provincia del Chubut está trabajando en la incorporación de nuevos contenidos y saberes de forma transversal en el currículum escolar, con el objetivo de responder a las demandas de la sociedad y a los desafíos del "mundo moderno", según afirmó el ministro José Luis Punta.

 

El funcionario explicó que uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es la generalización de las pasantías y prácticas profesionalizantes, que antes estaban limitadas a las escuelas técnicas. Ahora, todas las escuelas estarán vinculadas al mundo del trabajo y al mundo académico.

 

José Luis Punta indicó que el reglamento de pasantías es de alcance nacional, pero ha sido adaptado para las necesidades de la provincia, y que aplica tanto a instituciones públicas como privadas.

El ministro señaló que la implementación de estas medidas ha mejorado la educación en "todos los aspectos, en absolutamente todos".

 

Asimismo, el ministro de Educación resaltó el deseo del gobernador de que la educación se mantenga al margen de las disputas políticas y se convierta en una preocupación de todos.

T.B

 

