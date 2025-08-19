10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Precaución en rutas de Chubut por condiciones climáticas adversas

Ambos tramos de la Ruta Nacional 259 se encuentran transitables con precaución: hay viento, lloviznas y equipos viales trabajando.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección Nacional de Vialidad comunicó este martes por la mañana que los dos tramos de la Ruta Nacional 259, que conectan Esquel con la Ruta Nacional 40 y con Trevelin, permanecen habilitados al tránsito vehicular.

 

Las condiciones de la calzada son normales, con presencia de sal en algunos sectores y banquinas húmedas. Sin embargo, se pide a los conductores máxima precaución debido a lloviznas aisladas, viento y animales sueltos en la zona. Además, hay equipos de Vialidad trabajando en el lugar.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
2
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
3
 Solicitud de vacantes en el Salesiano: formulario disponible
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 Chamorro advirtió sobre tareas de Simeoni en el Cerro La Torta: “¿Se ha cumplido la sentencia por daño ambiental?”
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -