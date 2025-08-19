Precaución en rutas de Chubut por condiciones climáticas adversas

La Dirección Nacional de Vialidad comunicó este martes por la mañana que los dos tramos de la Ruta Nacional 259, que conectan Esquel con la Ruta Nacional 40 y con Trevelin, permanecen habilitados al tránsito vehicular.

Las condiciones de la calzada son normales, con presencia de sal en algunos sectores y banquinas húmedas. Sin embargo, se pide a los conductores máxima precaución debido a lloviznas aisladas, viento y animales sueltos en la zona. Además, hay equipos de Vialidad trabajando en el lugar.

R.G.