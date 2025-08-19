10°
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Un fin de semana a pura alegría para los chicos en FM Total 99.1

Verónica Duscher organizó un evento especial desde su programa “Un finde con Verónica” con juegos, sorpresas y animación para celebrar con los más pequeños.
Este fin de semana, los estudios de FM Total 99.1 fueron escenario de una jornada llena de sonrisas y diversión gracias a la iniciativa de Verónica Duscher, conductora del ciclo radial “Un finde con Verónica”. El evento estuvo especialmente dedicado a los niños, quienes disfrutaron de una tarde inolvidable colmada de actividades, juegos y sorpresas.

 

Verónica agradeció profundamente a quienes hicieron posible este encuentro tan especial: a Mirta, su directora; a Cristian, su operador técnico; y a Silvia y Mary por su valiosa compañía durante la jornada. También tuvo palabras de reconocimiento para Flor quien aportó su energía para entretener a los más chicos. 

 

 

R.G.

 

