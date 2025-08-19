10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: Brindarán una charla sobre el manejo responsable de quemas

Será este martes desde las 18:00 en el Salón Blanco del Museo Regional de la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante fines de 2024 e inicios de 2025, la Municipalidad de trevelin, junto con Bomberos Voluntarios, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego y la Secretaría de Bosques de la Provincia, puso en marcha una serie de encuentros destinados a brindar información a vecinos de la localidad y de los parajes cercanos sobre los incendios forestales.

 

Las charlas incluyeron nociones sobre el comportamiento del fuego, medidas de prevención, recomendaciones para frenar su avance y pautas de acción en caso de incendios forestales o de interface. Aquella primera experiencia fue considerada positiva tanto por los participantes como por las autoridades, ya que permitió un valioso intercambio de información con técnicos de los organismos intervinientes.

 

Este año, en un contexto marcado por la crisis hídrica y la preocupación por el impacto que podría tener la sequía en la temporada 2025-2026, se decidió repetir la iniciativa y sumar nuevas instancias de capacitación.

 

En ese marco, este martes dará inicio el ciclo “Uso Seguro del Fuego”, destinado a vecinos y vecinas que realizan quemas controladas para la eliminación de residuos vegetales. La propuesta es organizada por la Municipalidad de trevelin, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego y el CIEMEP.

 

“Nos centramos en el uso adecuado del fuego como método para eliminar material combustible fino en zonas rurales o de interface, teniendo en cuenta que en esta época del año las quemas están permitidas con ciertos requisitos”, explicó el secretario de Producción de la Municipalidad, Nicolás Ewdokimoff.

 

El funcionario remarcó que la decisión responde a una instrucción del intendente Héctor Ingram: “Nos pidió mantener el trabajo preventivo y la mejor manera de hacerlo es con información elaborada por técnicos especializados”.

 

En ese sentido, advirtió que “este es el momento oportuno para eliminar todo ese combustible que en el verano podría traernos problemas”, y subrayó que la temporada estival se anticipa crítica: “Será muy seca, con un déficit hídrico grave. Por ello estamos trabajando para estar lo mejor preparados posibles, no sólo las instituciones, sino también la comunidad”.

 

La primera charla se realizará hoy, martes 19 de agosto, a las 18 horas en el Salón Blanco del Museo Regional Trevelin.

 

 

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
2
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
3
 Solicitud de vacantes en el Salesiano: formulario disponible
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 Chamorro advirtió sobre tareas de Simeoni en el Cerro La Torta: “¿Se ha cumplido la sentencia por daño ambiental?”
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -