Martes 19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Pilotos en alerta: APLA anticipa paro nacional tras el fracaso de la conciliación

El sindicato que agrupa a los pilotos anunció que retomará medidas de fuerza contra el decreto 378/2025, que flexibiliza condiciones laborales en la aviación. La fecha del paro será definida en los próximos días.
Por Redacción Red43

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió que convocará a un paro nacional luego de que finalizara sin avances el período de conciliación obligatoria dispuesto por la Secretaría de Trabajo. El conflicto se centra en el Decreto de Necesidad y Urgencia 378/2025, que introduce cambios significativos en el régimen laboral del sector aeronáutico.

 

El decreto, publicado en junio por el Gobierno nacional, extiende los tiempos máximos de vuelo diario de 8 a 10 horas y los anuales de 800 a 1.000, además de reducir los períodos de descanso y limitar las vacaciones a un solo tramo de 15 días consecutivos. Según el gremio, estas modificaciones afectan tanto la salud de los trabajadores como la seguridad de los vuelos.

 

“Concluida la conciliación y sin respuestas concretas del Gobierno, nos encontramos en libertad de acción para convocar a un paro nacional que alcanzará todos los servicios”, indicó APLA en un comunicado difundido por redes sociales.

 

El sindicato reiteró su pedido para que el decreto sea anulado, al considerar que pone en riesgo la seguridad aérea y se basa en criterios técnicos inadecuados. Además, responsabilizó al Ejecutivo por las consecuencias que pudiera generar su implementación.

 

La fecha del paro será anunciada próximamente, y se anticipa un fuerte impacto en la operación de vuelos comerciales si no se alcanza una solución.

 

 

R.G.

 

