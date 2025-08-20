La casa donde 55 perros vivían maltratados y hacinados

En un operativo realizado por la Fiscalía Ambiental de Madryn, Policía y Zoonosis, se rescataron 55 perros de un criadero ubicado en el barrio Comercio de Puerto Madryn. La propietaria del lugar está imputada por maltrato animal ya que los animales estaban hacinados.

Los investigadores llegaron hasta allí tras la denuncia de un vecino. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), a cargo de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, quienes solicitaron el allanamiento.

El procedimiento estuvo encabezado por efectivos de la Policía y personal de Zoonosis municipal, que permitió verificar la existencia de 46 perros de la raza Dachshund, más conocidos como “perros salchicha”, 7 bulldogs francés, 1 dogo y 1 labrador.

La mujer quedó a disposición de la Justicia y en los próximos días será la audiencia donde será imputada por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal) sancionada en 1954, que establece penas de prisión de quince días a un año a quien cometa actos de malos tratos o de crueldad hacia un animal. Por su parte, los animales fueron trasladados a Zoonosis municipal, donde se ocuparán de cuidarlos y alimentarlos hasta que recuperen las condiciones y se defina si serán dados en adopción.