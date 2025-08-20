Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La casa donde 55 perros vivían maltratados y hacinados

La denuncia de un vecino provocó la llegada de autoridades. Y se realizó un allanamiento. La propietaria está imputada por maltrato animal. Fue en Puerto Madryn. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un operativo realizado por la Fiscalía Ambiental de Madryn, Policía y Zoonosis, se rescataron 55 perros de un criadero ubicado en el barrio Comercio de Puerto Madryn. La propietaria del lugar está imputada por maltrato animal ya que los animales estaban hacinados.

 

Los investigadores llegaron hasta allí tras la denuncia de un vecino. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), a cargo de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, quienes solicitaron el allanamiento.

 

El procedimiento estuvo encabezado por efectivos de la Policía y personal de Zoonosis municipal, que permitió verificar la existencia de 46 perros de la raza Dachshund, más conocidos como “perros salchicha”, 7 bulldogs francés, 1 dogo y 1 labrador.

 

La mujer quedó a disposición de la Justicia y en los próximos días será la audiencia donde será imputada por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal) sancionada en 1954, que establece penas de prisión de quince días a un año a quien cometa actos de malos tratos o de crueldad hacia un animal. Por su parte, los animales fueron trasladados a Zoonosis municipal, donde se ocuparán de cuidarlos y alimentarlos hasta que recuperen las condiciones y se defina si serán dados en adopción.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Familiares de Diego Melin lo recuerdan con una estrella amarilla
2
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
3
 Logró cuatro medallas en el Nacional de Chaco, pero tiene que vender numeritos y hacer matebingos para viajar a Colombia
4
 Violencia de género: Allanamiento y apertura de investigación por amenazas con arma blanca
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -