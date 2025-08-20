Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Esquel tuvo una destacada participación en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia

La ciudad participó del evento turístico más importante de la Patagonia, promocionándose como un destino para visitar durante todo el año. 
Por Redacción Red43

La ciudad de Esquel estuvo presente el pasado 16 y 17 de agosto en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, en el evento turístico más importante de la Patagonia que nuclea a más de 50 destinos del país y de Chile. 

 

Con el objetivo de promocionar su oferta turística, la subsecretaría de Turismo de Esquel tuvo una destacada participación en el stand de Chubut. 

 

El destino estuvo representado por integrantes del equipo técnico de informantes, quienes posicionaron a Esquel en exposiciones, reuniones de negocios, charlas, juegos y sorteos con el apoyo de prestadores turísticos locales. 

 

En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la promoción de diferentes productos para disfrutar a lo largo del año, destacando a Esquel como un punto importante de eventos y de actividades al aire libre, que contemplen su entorno y patrimonio natural, además de sus atractivos tradicionales. 

 

Además, la agenda contempló diferentes acciones de comunicación, marcando una importante presencia en medios de la región, buscando promover el turismo provincial.

 

 

