Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Salud: 39 nuevos residentes se suman al sistema sanitario público chubutense

Son profesionales que rindieron y aprobaron el examen en el mes de julio, y ahora pasarán a formar parte de los hospitales cabecera de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento.
En el marco del constante trabajo que la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres  promueve para la formación y jerarquización del recurso humano sanitario, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, destacó que 39 nuevos residentes se sumarán a los hospitales cabecera de toda la Provincia.

 

La instancia evaluativa para cubrir los cargos vacantes de las “Residencias del Equipo de Salud 2025” se efectuó en Rawson en el mes de julio, mediante el Examen Único nacional.

 

De esa forma, los nuevos residentes comenzarán su formación en diversas especialidades médicas y no médicas, prestando servicios en los hospitales cabecera de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento.

 

Es importante mencionar que el Gobierno del Chubut facilita que los residentes accedan a una formación sólida, garantizando derechos laborales, obra social, aportes jubilatorios, posibilidad de ingreso y permanencia en el sistema sanitario, y vivienda, entre otros beneficios.

 

Residentes

 

En esta instancia, ingresarán el 1° de septiembre 26 médicos, de los cuales se destaca que 8 de ellos se formarán en Clínica Médica y 6 en Pediatría; 9 licenciados en Psicología y uno en Trabajo Social realizarán la residencia en Salud Mental Comunitaria; 2 licenciados en Enfermería la residencia en Salud Pública y una la residencia de Bioquímica.

 

Asimismo, desde la cartera sanitaria chubutense se indicó que los profesionales de todo el país que rindieron el Examen Único y no accedieron a un cargo en esta instancia, podrán participar de las readjudicaciones a otra especialidad u otra jurisdicción, inscribiéndose en el SISA (https://sisa.msal.gov.ar/sisa/) del 15 al 16 de septiembre.

 

En tal sentido, entre el 11 y el 15 de septiembre se publicarán las vacantes disponibles en la página web de la Secretaría de Salud provincial, y quienes readjudiquen tomarán el cargo el 1º de octubre.

 

Examen Provincial

 

En este contexto, además, se adelantó que el Examen Provincial para las “Residencias del Equipo de Salud 2025” será el 2 de octubre, y para esa instancia las autoridades sanitarias se encuentran ultimando el cronograma y las fechas de inscripción.

 

 

R.G.

 

