Alerta por quemas fuera de control: Tres intervenciones en pocas horas

La jornada del martes en El Bolsón estuvo marcada por avisos de incendios y quemas descontroladas, que demandaron la intervención de los Bomberos Voluntarios y el SPLIF en distintos puntos de la localidad.

Quemas en la zona de Mallín Alto

Según informó el cuartel, antes del mediodía se recibió un llamado de alerta por una quema que se habría salido de control en la zona de Mallín Alto, por el callejón de Carrasco. De inmediato se dio aviso al destacamento y a la central, que despacharon móviles hacia el lugar.

Al llegar, los bomberos constataron que personal del SPLIF ya se encontraba trabajando y que se hizo cargo del operativo, quedando los voluntarios en apoyo preventivo.

Minutos más tarde se recibió otro aviso por una segunda quema en el sector de la capilla de Mallín Alto. El móvil del destacamento se dirigió hasta allí y comprobó que las llamas estaban controladas, mientras que la Unidad Forestal también se hizo presente para brindar asistencia. En ambas situaciones, el SPLIF asumió la coordinación de las tareas.

Nuevo llamado desde Loma del Medio

Pasadas las 21:50, el 911 informó sobre otro foco en la zona de Loma del Medio, luego de que una vecina reportara un fuego cerca del destacamento de policía. Un móvil de Bomberos se acercó al lugar y verificó que se trataba de una quema controlada, sin riesgo de propagación.

O.P