Nueva sirena para los Bomberos de Esquel

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, presidida por Mabel Huenchupán, anunció la compra de una nueva sirena para el cuartel. La adquisición era una necesidad urgente, ya que la anterior tenía más de 40 años en funcionamiento, estaba fallando y como no se fabrica más de ese tipo, no se consiguen repuestos.

La nueva sirena, de características similares a la anterior, permitirá que el sonido llegue a todos los barrios de la ciudad de manera eficiente. La presidenta recordó que la antigua fue comprada gracias a una campaña de donaciones encabezada por María Elena Paggi, y juntaron el dinero entre toda los vecinos de Esquel.

Esta compra tuvo un costo de alrededor 8 millones de pesos, considerada por Huenchupán como "una inversión bien hecha". "Siempre decimos que todo lo que es necesario para el cuartel son buenas inversiones, como la sirena, los cursos de capacitación, la indumentaria", afirmó.

Además, resaltó que el transporte de la sirena desde la ciudad de Buenos Aires hasta Esquel fue una generosa donación de la empresa Oro Negro, a lo que Huenchupán agradeció de forma pública.

La instalación de la nueva sirena se realizará lo antes posible con la ayuda de una grúa, reemplazando la antigua, que a pesar de su largo servicio, ha pasado a la historia. "Nos dio bastante...funcionó muchos años, 40 años no es poco, esperemos que esta nos dé 40 años más", concluyó Huenchupán.

