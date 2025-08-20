Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
20 de Agosto de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Agustín Acuipil trae sus canciones de vuelta a su pago

Tras una temporada en Córdoba, el artista local presenta nuevas canciones y una banda especial con nombre propio en la Gran Peña Municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Agustín Acuipil se encuentra en Esquel "desconectándose" de una temporada en Córdoba y Buenos Aires, donde fue con su canto bajo el brazo y se encontrí en el camino con otros artistas sureños que andan por allá.

 

Grabando junto a Jaimo, Agustín Lino, y tocando en cuanto escenario se encontró, fue también un cambio grande que el cantor se encuentra procesando y compartirá este viernes en la Gran Peña Municipal del Gimnasio Municipal.

 

Estrenando canciones con nombre propio, las cuales recorren ritmos de zambas y chacareras, además del repertorio peñero que también conoce e interpreta, Acuipil estará también en El Cedro próximamente preparando una velada especial.

 

En Red43 nos comparte la canción "A mi pago", que es parte de esa nueva camada de composiciones que reflejan tanto su vida en Esquel, y el nuevo camino que se está construyendo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Familiares de Diego Melin lo recuerdan con una estrella amarilla
2
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
3
 Logró cuatro medallas en el Nacional de Chaco, pero tiene que vender numeritos y hacer matebingos para viajar a Colombia
4
 Violencia de género: Allanamiento y apertura de investigación por amenazas con arma blanca
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -