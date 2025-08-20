Agustín Acuipil trae sus canciones de vuelta a su pago

Agustín Acuipil se encuentra en Esquel "desconectándose" de una temporada en Córdoba y Buenos Aires, donde fue con su canto bajo el brazo y se encontrí en el camino con otros artistas sureños que andan por allá.
Grabando junto a Jaimo, Agustín Lino, y tocando en cuanto escenario se encontró, fue también un cambio grande que el cantor se encuentra procesando y compartirá este viernes en la Gran Peña Municipal del Gimnasio Municipal.
Estrenando canciones con nombre propio, las cuales recorren ritmos de zambas y chacareras, además del repertorio peñero que también conoce e interpreta, Acuipil estará también en El Cedro próximamente preparando una velada especial.
En Red43 nos comparte la canción "A mi pago", que es parte de esa nueva camada de composiciones que reflejan tanto su vida en Esquel, y el nuevo camino que se está construyendo.
SL