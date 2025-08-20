Experiencia Telebingo: se presentarán Emanero y Valentino Merlo en Trelew

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, anunció el gran evento del Telebingo que se realizará en Trelew los días 20 y 21 de septiembre. Acompañado por el intendente local, Gerardo Merino, Ibarra destacó que la iniciativa busca consolidar el Telebingo como un "producto insignia" de la lotería provincial y devolverle a la ciudad un gran festival.

Ibarra subrayó que la realización del evento es posible gracias al trabajo conjunto con el municipio y la confianza de la gente en el Telebingo, ya que las ganancias se destinan a programas de acción social en áreas como educación y salud. El presidente del IAS recordó que se hizo un gran esfuerzo para recuperar la institución y un producto que "en algún momento estuvo a la altura y después se cayó".

El festival comenzará alrededor de las 15 o 16 horas y se extenderá hasta la medianoche. La programación incluye shows en vivo, con la participación de artistas nacionales de renombre como Valentino Merlo y Emanero, además de artistas locales como Sudestada y habrán stands de productores, carpas con juegos interactivos y más.

Concursos educativos

En colaboración con el Ministerio de Educación, se lanzarán dos iniciativas. Por un lado, un concurso para estudiantes de 5º año, quienes deberán presentar un proyecto de responsabilidad social. El proyecto ganador recibirá un premio de Lotería del Chubut para su desarrollo, y por el otro, un concurso audiovisual donde los jóvenes deberán crear videos sobre la prohibición del juego para menores y el juego responsable.

Ibarra anunció en su presentación el valor del cartón del Telebingo para el 20 de septiembre es de $20.000 pesos, con la posibilidad de obtener premios millonarios y un auto 0 km. Para aquellos que deseen asistir los dos días, se ofrece una promoción de $30.000 pesos. Los menores de 18 años, quienes no pueden participar en el juego, tendrán acceso gratuito al festival.

Ibarra finalizó su presentación destacando que el evento es una forma de devolverle a Trelew el lugar que se merece y de acompañar la gestión municipal, además de generar empleo para los agencieros de la provincia. Este evento de Experiencia Telebingo se presenta como una oportunidad para que la comunidad se reúna y disfrute de una jornada de espectáculos y entretenimiento.

E.B.W.