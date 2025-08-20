Aportes por más de 170 millones para El Bolsón: ¿A que obras irán destinados?

El Bolsón fue escenario de un acto institucional en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, donde se oficializó la entrega de escrituras, aportes económicos y la firma de contratos de obras para la localidad.
Durante la jornada, se confirmaron las siguientes inversiones en infraestructura:
-
100 millones de pesos destinados a la cubierta del techo de la nueva terminal de ómnibus. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, manifestó que estos aportes forman parte de un compromiso asumido con la localidad y aseguró la continuidad de las obras hasta su finalización.
-
40 millones de pesos para avanzar en la obra del colector pluvial, fundamental para mitigar los problemas ocasionados por las lluvias en distintos barrios.
-
30 millones de pesos para la construcción del Centro de Salud provisorio en Mallín Ahogado, que dará respuesta a la demanda sanitaria hasta que se habilite el nuevo edificio definitivo.
-
5 millones de pesos para la construcción y mejora de viviendas.
El acto también incluyó la entrega de escrituras del IPPV, y la apertura de sobres de licitaciones vinculadas a nuevas obras públicas.
O.P