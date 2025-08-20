11°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Aportes por más de 170 millones para El Bolsón: ¿A que obras irán destinados?

El municipio de El Bolsón recibió anuncios de nuevos aportes provinciales que financiarán obras como la terminal de ómnibus, pluviales y el Centro de Salud de Mallín.
El Bolsón fue escenario de un acto institucional en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, donde se oficializó la entrega de escrituras, aportes económicos y la firma de contratos de obras para la localidad.

 

Durante la jornada, se confirmaron las siguientes inversiones en infraestructura:

 

  • 100 millones de pesos destinados a la cubierta del techo de la nueva terminal de ómnibus. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, manifestó que estos aportes forman parte de un compromiso asumido con la localidad y aseguró la continuidad de las obras hasta su finalización.

     

  • 40 millones de pesos para avanzar en la obra del colector pluvial, fundamental para mitigar los problemas ocasionados por las lluvias en distintos barrios.

     

  • 30 millones de pesos para la construcción del Centro de Salud provisorio en Mallín Ahogado, que dará respuesta a la demanda sanitaria hasta que se habilite el nuevo edificio definitivo.

     

  • 5 millones de pesos para la construcción y mejora de viviendas.

     

 

El acto también incluyó la entrega de escrituras del IPPV, y la apertura de sobres de licitaciones vinculadas a nuevas obras públicas.

 

 

 

O.P

 

