¿Cómo votaron los diputados chubutenses el rechazo al veto de la Ley de Discapacidad?

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. De esta forma, el tema pasa ahora al Senado, donde la oposición contaría con los números para revertir de forma definitiva la decisón del presidente.

La medida contó con 177 votos a favor, obteniendo más de los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.

Cuatro de los cinco diputados chubutenses votaron a favor de rechazar el veto. Fueron Jorge “Loma” Ávila (Encuentro Federal), Ana Clara Romero (PRO), José Glinski (Unión por la Patria) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria). César Treffinger (La Libertad Avanza) fue el único que votó en contra.

El acompañamiento mayoritario de los legisladores que representan a la provincia fue destacado por el senador Carlos Linares. “Quiero felicitar a los diputados de Chubut @eugealia, @jglinski, @LomaDiputado y @AnaClaraRomer por acompañar la insistencia ante el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Como vengo diciendo, estos tiempos difíciles para el país y para nuestra provincia nos deben encontrar unidos en la defensa de todos los chubutenses”, sostuvo el ex intendente de Comodoro.



