Victoria Villarruel visitará Chubut por el aniversario de Río Mayo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó este martes que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitará la localidad de Río Mayo el próximo viernes 22 de agosto, en el marco del 90° aniversario de la ciudad.

“Me informaron que la vicepresidenta va a estar en Río Mayo. Ella vivió allí gran parte de su infancia y quería estar presente para los 90 años. Va a ser bien recibida como corresponde, yo mismo la voy a estar esperando y voy a participar del aniversario”, expresó Torres en conferencia de prensa, tras encabezar anuncios vinculados al sector educativo.

Villarruel pasó parte de su adolescencia en Río Mayo en 1987, cuando tenía 14 años, debido al traslado de su padre, el coronel Eduardo Marcelo Villarruel, quien se desempeñó como segundo jefe del Regimiento de Infantería 31.

Provincias Unidas: “una agenda verdaderamente federal”

Durante el contacto con los medios, Torres también se refirió al espacio “Provincias Unidas”, que nuclea a mandatarios provinciales con el objetivo de impulsar un debate político y económico con eje en el federalismo.

“Las expectativas son altas. Nunca en la historia los estados subnacionales nos pusimos de acuerdo para dar una discusión verdaderamente federal. Ahora pudimos hacerlo”, señaló el mandatario.

En ese sentido, planteó que el próximo desafío es consolidar un espacio político racional, republicano y federal, con una agenda de desarrollo propia y distinta a la que plantea el Gobierno nacional.

“Hay que defender a la industria nacional, ser más competitivos. La ‘revolución de competitividad’ que necesita la Argentina se va a dar desde las provincias, sin dudas, y eso se transformará en un espacio con mucha fuerza”, afirmó.

C.S.