Trelew: comienza la Pre-Qualy del Torneo Internacional M25

Antes del inicio oficial del Trelew Open M25, torneo profesional que entregará 30 mil dólares en premios y puntos para el ranking ATP, este miércoles 20 de agosto arranca la etapa clasificatoria previa en el Trelew Tennis Club.

La Pre Qualy, que se disputará hasta el sábado, contará con la participación de jóvenes promesas de la región. Entre ellos se destacan Thiago Pavón, jugador local de 16 años, quien tendrá un duro debut ante Agustín Damiano, oriundo de Buenos Aires y con 23 años de experiencia en el circuito. También representará a Trelew Joaquín Toledano, que se medirá frente a Francisco Crosio (21), de Campana.

Otro representante chubutense será Bautista Sayago, esquelense de 20 años, que abrirá su camino en el torneo ante Leonel Castro (18) de Ciudadela.

La competencia servirá como filtro para el cuadro principal del M25 Trelew, que promete una semana de tenis de alto nivel en la ciudad.

R.G.