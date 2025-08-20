Victoria de la selección de Comodoro Rivadavia en el Torneo Provincial de Selecciones Sub 15

En Esquel se desarrolla el Torneo Provincial de Selecciones Sub 15 de fútbol.

Este martes, la selección de Comodoro Rivadavia ganó en su debut en la cancha de césped sintético del Club Belgrano.

Con gol de Leonel Ruiz, el seleccionado Sub 15 de la Liga de Comodoro Rivadavia superó a su similar de la Liga del Valle.

La ceremonia de apertura del Torneo Provincial contó con la presencia del presidente de la Liga del Oeste, Víctor Tejada, el vicepresidente Juan Villalba, el subsecretario municipal de Deportes, Hernán Maciel y el gerente cordillerano de Chubut Deportes, Lucas De Godos.

Esta competencia es dispuesta por el Consejo Federal de Fútbol (AFA) con el acompañamiento de Chubut Deportes, y en el ámbito local lo lleva adelante la Liga del Oeste junto al municipio de Esquel y la delegación cordillerana del ente deportivo provincial.

El presidente de la Liga del Oeste, Víctor Tejada, destacó el esfuerzo de jugadores y cuerpos técnicos de las selecciones visitantes para viajar y competir. “Sin el apoyo del gobierno de la provincia mediante el trabajo de Milton Reyes al frente de Chubut Deportes sería imposible este torneo, y por ello los felicito. Es una competencia muy importante para el desarrollo y la formación de las categorías menores”, sostuvo.

El campeonato continuará este miércoles desde las 14 horas, con el partido entre la selección sub 15 de la Liga del Oeste que hará su debut frente al combinado de la Liga del Valle. Mientras que el jueves próximo será la jornada de definiciones.

C.S.

