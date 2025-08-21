Así será el nuevo Centro de Salud de Mallín Ahogado

El Gobierno de Río Negro brindó precisiones sobre la reconstrucción del Centro de Salud de Mallín Ahogado, completamente afectado por el incendio que azotó a El Bolsón a principios de este año.

La apertura de sobres de la licitación, con un presupuesto oficial superior a $1.344 millones, contó con la participación de las empresas Mass SRL y Norpatagónico SRL como oferentes.

Nuevo Centro de Salud

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó que la obra se desarrollará en el mismo lugar donde se encontraba el anterior centro, aunque con un diseño más amplio y moderno. “El nuevo Centro de Salud contará con 369 metros cuadrados, frente a los 62 metros cuadrados originales, e incluirá consultorios, servicios sanitarios, depósitos y un espacio destinado a actividades culturales y sociales”, detalló.

Entre las características del proyecto se encuentran:

Ingreso principal y de servicios , con acceso independiente al SUM (espacio para actividades).

Sector de consultorios y enfermería , con iluminación natural y sala de espera.

Infraestructura inclusiva , con sanitarios para personas con movilidad reducida y personal.

Espacio para futuras ampliaciones, promoviendo que los servicios puedan crecer con la población.

Actualmente, mientras se ejecuta la obra, la atención médica se mantiene mediante un Centro de Salud Provisorio, implementado a través del programa “Junta al Municipio”, con una inversión provincial de más de $57 millones.

El acto contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; y de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, además de legisladores, autoridades provinciales y municipales.

O.P