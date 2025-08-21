-1°
Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Conectividad y seguridad: grandes avances para el barrio Valle Chico

El presidente de la junta vecinal, Jonathan Velázquez, informó que la fibra óptica ya está conectada y que se está trabajando para implementar un sistema de cámaras de monitoreo.
El presidente de la junta vecinal del barrio Valle Chico, Jonathan Velázquez, informó sobre importantes avances en el barrio, destacando la llegada de la fibra óptica y el proyecto de un sistema de monitoreo por cámaras de seguridad.

 

En cuanto a la conectividad, Velázquez agradeció a la empresa NEXT por el trabajo realizado. El servicio ya está conectado y la idea es llegar a ofrecer 300 megas a los vecinos.
También mencionó que Canal 4 llegará pronto al barrio, lo que brindará opciones a los residentes.

 

Velázquez señaló que la "demanda más grande es el gas", y que la obra debería comenzar "el mes que viene". Además, se refirió al sistema de agua, que ha mejorado, aunque hay algunas cosas que pulir, como las pérdidas, que son comunicadas al municipio para su rápida resolución.

 

En el ámbito de la seguridad, el presidente de la junta vecinal anunció que, junto con NEXT, se está implementando un sistema de cámaras de monitoreo. El proyecto busca brindar más seguridad a los vecinos y a los niños.

Velázquez agradeció la donación de cajas térmicas por parte de la gente de Gocla.

La policía será la encargada del monitoreo del sistema, que será el primero con "un centro de monitoreo propio" en un barrio.

T.B

 

