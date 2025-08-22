Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
22 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención: corte de agua no programado afectará distintas zonas durante 3 horas

Distintos barrios se encuentran perjudicados debido a la rotura de una cañería ocasionada por un tercero que realizaba obras cívicas en la intersección de Humpreys y Brown.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre informa la realización de un corte de agua no programado.

 

Debido a la rotura de una cañería ocasionada por un tercero que realizaba obras cívicas en la intersección de Humpreys y Brown, se encuentra interrumpido el suministro de agua potable.

 

Los barrios afectados:

 

Sudelco

 

Don Bosco

 

Sitravich

 

Covitre

 

Tiempo estimado de reparación: 3 horas.

 

Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 El secreto que guardó un río más de medio siglo: un auto con un cadáver adentro
3
 Quería cambiar muebles por drogas, su padre se negó, lo mató y escondió el cuerpo en el freezer
4
 Pasajeros de un micro viajaron varios kilómetros con un hombre muerto en su asiento
5
 Concretaron un operativo de restitución de vivienda
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -