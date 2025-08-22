Atención: corte de agua no programado afectará distintas zonas durante 3 horas

22 de Agosto de 2025
La Cooperativa 16 de Octubre informa la realización de un corte de agua no programado.
Debido a la rotura de una cañería ocasionada por un tercero que realizaba obras cívicas en la intersección de Humpreys y Brown, se encuentra interrumpido el suministro de agua potable.
Los barrios afectados:
Sudelco
Don Bosco
Sitravich
Covitre
Tiempo estimado de reparación: 3 horas.
Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
