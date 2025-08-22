Cine y filosofía: “Materialistas”, una mirada sobre el amor

Este domingo 24 de agosto a las 18 horas, el taller de cine y filosofía "Lo que una imagen puede" invita a una nueva sesión de análisis fílmico con la proyección de “Materialistas” (2025), la última película de la directora Celine Song, coordinado por Mariana Ferrari.

La película, con una duración de 109 minutos y recomendada para público joven y adulto, aborda el universo afectivo desde una mirada crítica y contemporánea. Una casamentera, un ex novio sin recursos y un millonario con una vida perfecta para Instagram componen el triángulo central de esta historia que interroga los vínculos amorosos en tiempos de algoritmos y exposición. Una película que, más que contar una historia, invita a pensar.

La entrada tiene un valor de $4.000 y las reservas se pueden realizar al 2945 595635. Una oportunidad para quienes buscan algo más que entretenimiento: cine que dialoga con la filosofía y con la vida actual.

