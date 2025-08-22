°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina PatagoniaIncendios
22 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Patagonia unida: Río Negro, Neuquén y Chubut lanzan plan contra incendios

Río Negro, Neuquén y Chubut presentaron un proyecto conjunto ante el Fondo de Adaptación al Cambio Climático para mejorar la prevención, detección y respuesta frente a incendios forestales y rurales en la Patagonia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut presentaron de manera conjunta un proyecto regional ante el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales y rurales que afectan a la región.

 

Un sistema integral para anticipar riesgos

 

La iniciativa busca implementar un sistema integral de comunicación, detección, alerta temprana y monitoreo, capaz de anticipar riesgos y minimizar los impactos de los incendios, considerados uno de los principales problemas ambientales de la Patagonia.

 

El proyecto apunta a mejorar la preparación en áreas críticas, optimizar la gestión territorial y el manejo de combustibles vegetales, garantizar una mayor disponibilidad de agua en situaciones de emergencia y sumar soluciones tecnológicas de última generación, con la participación de INVAP S.E.

 

 

Cooperación interprovincial

 

En los últimos años, los incendios forestales generaron degradación de bosques nativos y ecosistemas, pérdidas productivas, daños en infraestructura y efectos directos sobre las comunidades.

 

Frente a este escenario, la cooperación interprovincial busca coordinar recursos humanos, institucionales y tecnológicos para avanzar hacia un sistema más eficaz de prevención y respuesta.

 

El proyecto fue presentado por los secretarios de Ambiente de cada provincia: Juan José Rivera (Chubut), Santiago Nogueira (Neuquén) y Judith Jiménez (Río Negro), junto con la subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro, Claudia Contreras

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
3
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
4
 Abusó de una menor, pagará 300 mil pesos y prometió “no volver a hacerlo”: quedó libre
5
 Asesinato de José Crettón: ¿Cómo cumplen la prisión perpetua Napal y Peinipil?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -