Patagonia unida: Río Negro, Neuquén y Chubut lanzan plan contra incendios

Las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut presentaron de manera conjunta un proyecto regional ante el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales y rurales que afectan a la región.

Un sistema integral para anticipar riesgos

La iniciativa busca implementar un sistema integral de comunicación, detección, alerta temprana y monitoreo, capaz de anticipar riesgos y minimizar los impactos de los incendios, considerados uno de los principales problemas ambientales de la Patagonia.

El proyecto apunta a mejorar la preparación en áreas críticas, optimizar la gestión territorial y el manejo de combustibles vegetales, garantizar una mayor disponibilidad de agua en situaciones de emergencia y sumar soluciones tecnológicas de última generación, con la participación de INVAP S.E.

Cooperación interprovincial

En los últimos años, los incendios forestales generaron degradación de bosques nativos y ecosistemas, pérdidas productivas, daños en infraestructura y efectos directos sobre las comunidades.

Frente a este escenario, la cooperación interprovincial busca coordinar recursos humanos, institucionales y tecnológicos para avanzar hacia un sistema más eficaz de prevención y respuesta.

El proyecto fue presentado por los secretarios de Ambiente de cada provincia: Juan José Rivera (Chubut), Santiago Nogueira (Neuquén) y Judith Jiménez (Río Negro), junto con la subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro, Claudia Contreras.

O.P