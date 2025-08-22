Arranca el 2° Torneo Provincial de Pádel en Esquel

Este viernes desde las 14:00 hs comienza en Esquel el Segundo Torneo Provincial de Pádel Clasificatorio 2025, organizado por la Asociación de Pádel de Chubut (APACH) con el apoyo de Chubut Deportes y el Municipio de Esquel. El certamen ya marca un hito: cuenta con récord de parejas inscriptas, consolidando el crecimiento de este deporte en la región.

La competencia se desarrollará en dos sedes: el tradicional complejo Esquel Pádel y las nuevas canchas de blindex de Impulso Complejo Deportivo, recientemente inauguradas.

Este fin de semana será el turno de las categorías impares: 3ª caballeros, 5ª damas y caballeros, y 7ª damas y caballeros.

El próximo fin de semana, en tanto, se disputarán las categorías pares (4ª y 6ª), completando así el circuito clasificatorio.

Además, el calendario de competencias continúa con eventos nacionales: 27 y 28 de septiembre se realizará el Torneo de menores en Tandil, y del 10 al 13 de octubre el Torneo Ladies y Veteranos en Córdoba.

El torneo en Esquel no solo fortalece el deporte local, sino que también proyecta a los jugadores de la provincia al circuito nacional, generando espacios de competencia, desarrollo y camaradería.

