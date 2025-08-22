-1°
Un enfermero abusó de una paciente de 70 años, pidió perdón y le bajaron la pena

La víctima estaba a su cuidado en estado “de convalecencia y e indefensión”. La fiscalía había solicitado 11 años. El profesional reconoció el hecho y no tenía antecedentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un enfermero que abusó sexualmente de una paciente de 70 años mientras estaba a su cuidado y en recuperación, fue condenado a ocho años de prisión por el tribunal colegiado que juzgó el hecho. El mínimo posible según el Código Penal. La fiscalía había pedido 11 años y medio, entendiendo los agravantes del caso.

 

 El condenado, A.E.A.B, reconoció que el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45, cometió el abuso sexual mientras estaba a cargo de la paciente en la habitación en la que estaba internada, en una clínica de Neuquén capital. Lo hizo aprovechando un estado de “convalecencia e indefensión”.

 

La fiscal Carolina Mauri solicitó una pena de 11 años y medio de prisión considerando como agravantes en contra del imputado el estado de salud delicado en el que se encontraba la víctima, y el aprovechamiento de esa situación.

 

En su alegato final, la fiscal valoró el género y la edad de la víctima: una mujer, adulta mayor de más de 70 años; y el impacto psicoemocional que tuvo en ella el abuso. Además, mencionó como agravante el daño institucional que produjo el accionar del enfermero, afectando la confianza de la sociedad en la relación médico-paciente que es base de la medicina y de las instituciones dedicadas al cuidado de la salud.  La defensa, por su parte, planteó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito, equivalente a ocho años de prisión.

 

El tribunal que integraron los jueces Florencia Martini, Cristian Piana y Juan Pablo Encina finalmente coincidió con la tesis de la defensa. Impuso una pena de ocho años de cárcel.

 

No consideró los agravantes que había propuesto la fiscal Mauri y que la llevaron a solicitar una pena mayor, de 11 años y medio: que la víctima es una mujer de más de 70 años con secuelas psicoemocionales por el abuso y que el accionar del enfermero afectó la confianza en la relación médico-paciente.

 

En la resolución, los magistrados coincidieron con los argumentos de la defensa y valoraron como atenuantes la falta de antecedentes del condenado, el reconocimiento de su responsabilidad y su pedido de perdón durante la audiencia.

 

Además de cumplir los 8 años de prisión, el enfermero será inscripto en el registro de agresores sexuales (Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual – RIPeCoDIS).

 

Fuente: Cipo 360

 

Foto ilustrativa

 

 

 

 

 

