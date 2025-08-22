-1°
Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
La Municipalidad realiza trabajos de repaso de calles en barrio Malvinas y Villa Ayelén

Las tareas se desarrollan este viernes 22 de agosto como parte del mantenimiento vial en sectores de ripio. Se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas intervenidas.
La Municipalidad de Esquel informa que durante la jornada de este viernes 22 de agosto se están llevando a cabo trabajos de repaso de calles en los barrios Malvinas y Villa Ayelén.

 

Estas tareas forman parte del mantenimiento habitual de la red vial de ripio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

 

Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución en las zonas donde se encuentran operando las máquinas, a fin de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transiten por el lugar.

 

 

R.G.

 

