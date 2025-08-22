Comarca Andina, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

En la previa a las elecciones, invitan a un guiso comunitario en el Paraje Entre Ríos

El sábado 23 de agosto, vecinas y vecinos del Paraje Entre Ríos están invitados a reunirse para compartir un guiso comunitario, conversar sobre proyectos locales y acercarse a las elecciones vecinales del 30 de agosto.
La comunidad del Paraje Entre Ríos se prepara para las elecciones de la vecinal, que se realizarán el sábado 30 de agosto, en el marco del cronograma electoral iniciado por el Tribunal Electoral Municipal (TEM) mediante la Resolución N.º 001/25

 

Actividad comunitaria antes de la elección

 

Previo a la votación, el sábado 23 de agosto al mediodía, se llevará a cabo un guiso comunitario en la ampliación del Paraje, donde se podrá conversar sobre los temas que preocupan a los vecinos y vecinas. Se sugiera a quienes asistan llevar plato, cubiertos, lentejas hervidas o verduras cortadas para sumar al guiso. La convocatoria es a partir de las 11 hs.

 

Consulta del padrón y requisitos para votar

 

Las personas interesadas pueden consultar el padrón provisorio en la sede del TEM, ubicada en Ruta 16 y Av. 2 de Abril, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En caso de no figurar, es posible presentar un reclamo con fotocopia del DNI.

 

Para participar de la votación, se deben cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Tener 18 años o más

     

  • Presentar el DNI físico al momento de votar

     

 

Cronograma electoral del Paraje Entre Ríos

 

El calendario indica que las elecciones vecinales se realizarán el 30 de agosto, mientras que la veda electoral comenzará el 29.

 

El cronograma anterior incluyó la exhibición del padrón provisorio, cierre de reclamos, publicación del padrón definitivo, presentación de listas y apoderados, y el período de impugnaciones que finalizó el 21 de agosto.

 

Consultas e información

 

Para más información sobre el proceso electoral, vecinas y vecinos pueden comunicarse al 294-4318045 o acercarse personalmente al Tribunal Electoral Municipal de Lago Puelo.

 

 

 

O.P

 

