“Salud y economía en tu cocina”: Invitan a taller de consejos prácticos para una alimentación saludable

El Departamento de Adultos Mayores, a través de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo, invita a la comunidad a participar del taller “Salud y economía en tu cocina”, que se realizará el próximo lunes 25 de agosto a las 10 hs en la Sede Casa de los Abuelos. La actividad es abierta y gratuita.

Alimentación saludable adaptada a cada hogar

El taller propone un espacio para reflexionar sobre cómo cuidar la salud a través de la alimentación, explorando alternativas nutritivas que se adapten a las posibilidades de cada hogar. La iniciativa busca brindar herramientas prácticas y recetas sencillas para mejorar la calidad de vida, promoviendo una alimentación variada, consciente y accesible en el contexto actual.

La actividad estará a cargo de las licenciadas Gabriela El Khazen y Yanina Tejo.

O.P