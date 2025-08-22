Comarca Andina, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

“Salud y economía en tu cocina”: Invitan a taller de consejos prácticos para una alimentación saludable

“Salud y economía en tu cocina” es un espacio abierto y gratuito para aprender recetas y consejos prácticos que promuevan una alimentación saludable y accesible.
El Departamento de Adultos Mayores, a través de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo, invita a la comunidad a participar del taller “Salud y economía en tu cocina”, que se realizará el próximo lunes 25 de agosto a las 10 hs en la Sede Casa de los Abuelos. La actividad es abierta y gratuita.

 

Alimentación saludable adaptada a cada hogar

 

El taller propone un espacio para reflexionar sobre cómo cuidar la salud a través de la alimentación, explorando alternativas nutritivas que se adapten a las posibilidades de cada hogar. La iniciativa busca brindar herramientas prácticas y recetas sencillas para mejorar la calidad de vida, promoviendo una alimentación variada, consciente y accesible en el contexto actual.

 

 

La actividad estará a cargo de las licenciadas Gabriela El Khazen y Yanina Tejo.

 

 

 

O.P

 

