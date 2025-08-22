Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
22 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, celebra los 90 años de la localidad con un "día muy especial"

El municipio ya viene realizando los festejos hace un mes y esta noche habrá shows de diferentes grupos, entre ellos, La 2001, Los Masters del Chamamé, Los Jóvenes Rancheros del Hoyo y Camaruco de Comodoro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de Río Mayo celebra su 90° aniversario con una visita histórica de la vicepresidenta de la Nación, quien vivió en el lugar durante dos años.

Gustavo Loyaute, intendente de Río Mayo, destacó que es una fecha “muy importante” para la localidad y que la presencia de la vicepresidenta, junto al gobernador Ignacio Torres, es un hecho histórico.

 

El intendente señaló que la vicepresidenta, cuyo padre era militar, tiene un "grato recuerdo de Río Mayo" y siempre los nombra.

Gustavo también informó que, en el marco de los festejos que ya llevan un mes, habrá shows esta noche de grupos como: La 2001, Los Masters del Chamamé, Los Jóvenes Rancheros del Hoyo y Camaruco de Comodoro.

 

Loyaute agradeció el acompañamiento de la cantidad de funcionarios públicos y colegas, además de los vecinos, que se acercaron a acompañar a la localidad en su aniversario.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 El secreto que guardó un río más de medio siglo: un auto con un cadáver adentro
3
 Quería cambiar muebles por drogas, su padre se negó, lo mató y escondió el cuerpo en el freezer
4
 Pasajeros de un micro viajaron varios kilómetros con un hombre muerto en su asiento
5
 Concretaron un operativo de restitución de vivienda
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -