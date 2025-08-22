El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, celebra los 90 años de la localidad con un "día muy especial"

La localidad de Río Mayo celebra su 90° aniversario con una visita histórica de la vicepresidenta de la Nación, quien vivió en el lugar durante dos años.



Gustavo Loyaute, intendente de Río Mayo, destacó que es una fecha “muy importante” para la localidad y que la presencia de la vicepresidenta, junto al gobernador Ignacio Torres, es un hecho histórico.

El intendente señaló que la vicepresidenta, cuyo padre era militar, tiene un "grato recuerdo de Río Mayo" y siempre los nombra.



Gustavo también informó que, en el marco de los festejos que ya llevan un mes, habrá shows esta noche de grupos como: La 2001, Los Masters del Chamamé, Los Jóvenes Rancheros del Hoyo y Camaruco de Comodoro.

Loyaute agradeció el acompañamiento de la cantidad de funcionarios públicos y colegas, además de los vecinos, que se acercaron a acompañar a la localidad en su aniversario.



