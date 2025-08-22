-1°
Un estudiante le arrojó un tacho de basura a trabajadores que se manifestaban en la UNPSJB

El hecho ocurrió este jueves en Comodoro Rivadavia. El personal no docente de la institución se encontraba realizando un reclamo salarial y por mayor presupuesto para las universidades públicas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hecho de tensión se registró este jueves, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde integrantes de APUNP (Asociación del Personal No Docente de la UNPSJB),se encontraban manifestándose en el hall de entrada. En medio de la protesta, un estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales arrojó un tacho de basura sobre ellos.

 

El episodio se dio en un contexto de creciente malestar en el ámbito universitario, luego del paro nacional que llevó adelante más de 50 universidades en todo el país.

 

En este sentido, desde el gremio de los trabajadores no docentes, señalaron que “un estudiante molesto por nuestro reclamo con bombos nos tiró todo el contenido de un tacho de basura desde el primer piso”.

 

“Después directamente decidió arrojar el tacho, el cual prácticamente explotó. De hecho una compañera estuvo muy cerca de que le caiga encima”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

 

Asimismo, aclaró que “estamos viviendo un grado de violencia en la Universidad bastante importante”.

 

“El estudiante que hizo esto está debidamente identificado”, afirmó.

 

Cabe resaltar que la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció un aumento del 7,5% en los salarios de docentes y no docentes a aplicarse entre septiembre y noviembre.

 

Además, con los haberes de agosto se liquidará un incremento del 3,95% y un refuerzo excepcional de $25.000, tanto para personal docente como no docente.

 

 

Fuente: El Comodorense

 

C.S.

 

