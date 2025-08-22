Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
22 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel busca potenciar el turismo: se trabaja en la reactivación de vuelos y en eventos deportivos para la zona

Walter Torres destacó que se está trabajando para generar un movimiento extra de gente para la temporada de tulipanes con la realización de una expo deporte y actividades hípicas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El referente deportivo Walter Torres informó que se está trabajando con diferentes organizaciones y el gobierno para potenciar el turismo en Esquel. Torres destacó que la ciudad tiene la capacidad para recibir una gran masa de gente y que la iniciativa de reactivar los vuelos es fundamental.

 

Torres, quien hoy se reunirá con el ministro Diego Lapenna, la FEHGRA y la Cámara de Prestadores, señaló que se busca reactivar los vuelos a partir de mediados de octubre. También informó que se están realizando gestiones para adelantar el inicio de los vuelos, lo que podría coincidir con la temporada de tulipanes.

 

Para atraer a más turistas, se están planificando diferentes actividades. Torres anunció que se está trabajando en una expo deporte para el 11 y 12 de octubre y que se está evaluando la posibilidad de generar actividades hípicas en la Expo Bovina que se realiza en La Rural. La idea es hacer una clínica de salto, un concurso y un torneo de polo con el apoyo del Ejército.

 

El referente deportivo destacó la capacidad de la ciudad para albergar este tipo de eventos, ya que hay una "cierta cantidad de lugares" entre Esquel y Trevelin para alojar a los visitantes. Además, mencionó que el Nacional de Arquería fue un éxito, lo que demuestra que la ciudad tiene la infraestructura para recibir a una gran masa de gente.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 El secreto que guardó un río más de medio siglo: un auto con un cadáver adentro
3
 Quería cambiar muebles por drogas, su padre se negó, lo mató y escondió el cuerpo en el freezer
4
 Pasajeros de un micro viajaron varios kilómetros con un hombre muerto en su asiento
5
 Concretaron un operativo de restitución de vivienda
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -