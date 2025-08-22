Esquel busca potenciar el turismo: se trabaja en la reactivación de vuelos y en eventos deportivos para la zona

El referente deportivo Walter Torres informó que se está trabajando con diferentes organizaciones y el gobierno para potenciar el turismo en Esquel. Torres destacó que la ciudad tiene la capacidad para recibir una gran masa de gente y que la iniciativa de reactivar los vuelos es fundamental.

Torres, quien hoy se reunirá con el ministro Diego Lapenna, la FEHGRA y la Cámara de Prestadores, señaló que se busca reactivar los vuelos a partir de mediados de octubre. También informó que se están realizando gestiones para adelantar el inicio de los vuelos, lo que podría coincidir con la temporada de tulipanes.

Para atraer a más turistas, se están planificando diferentes actividades. Torres anunció que se está trabajando en una expo deporte para el 11 y 12 de octubre y que se está evaluando la posibilidad de generar actividades hípicas en la Expo Bovina que se realiza en La Rural. La idea es hacer una clínica de salto, un concurso y un torneo de polo con el apoyo del Ejército.

El referente deportivo destacó la capacidad de la ciudad para albergar este tipo de eventos, ya que hay una "cierta cantidad de lugares" entre Esquel y Trevelin para alojar a los visitantes. Además, mencionó que el Nacional de Arquería fue un éxito, lo que demuestra que la ciudad tiene la infraestructura para recibir a una gran masa de gente.



T.B