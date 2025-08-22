Esquel, con obras en los barrios, busca mejorar el acceso al agua potable y la traza vial

La Municipalidad de Esquel está trabajando en la construcción de cisternas en la zona alta del barrio Ceferino y en la mejora de la traza vial con obras de adoquinado y cordón cuneta.



Juan Ripa, un referente del municipio, informó que el lunes se anunciará la licitación de las cisternas, lo que es un "avance muy importante" para poder comenzar la obra lo antes posible.

Ripa informó que ya se terminó de adoquinar la primera cuadra en la calle Fontana y que ya fue habilitada al tránsito. Además, comentó que se está trabajando junto con la UEPROMU en más obras de adoquinado y cordón cuneta.

El referente también se refirió al proyecto de la Plaza del Cielo, donde ya se hicieron las plateas para los nuevos juegos y se está contratando la nueva iluminación. La idea es que la plaza tenga un "aspecto totalmente renovado" para los primeros meses del año que viene.



T.B