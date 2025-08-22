-2°
Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Torres celebró la aprobación en la Legislatura de convenios para la realización de importantes obras viales

Los convenios, que se enmarcan en un acuerdo de desendeudamiento entre la provincia y la Nación, permitirán arreglar tramos en la Ruta N° 3 y en la N° 40.
Por Redacción Red43

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, celebró la aprobación por parte de la Legislatura, de los tres convenios para la ejecución de obras viales nacionales que, realizadas con fondos de la Provincia y enmarcadas en el Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas con Nación, permitirán concretar un histórico desendeudamiento de $80 mil millones.

 

Los convenios para la realización de las obras fueron presentados sobre Tablas, y aprobados en la sesión ordinaria realizada este jueves por la mañana, con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Familia Chubutense.

 

"Conectividad, turismo y producción"

 

Al respecto, Torres felicitó a los diputados provinciales "que aprobaron los tres convenios que impulsamos desde el Ejecutivo para llevar adelante obras viales estratégicas, y dieron luz verde así a un desendeudamiento histórico para Chubut", remarcando que "con tres grandes obras en la Ruta 40 y la Ruta 3, financiadas íntegramente por la provincia a partir del Acuerdo de Compensación con Nación, estamos transformando las deudas heredadas por la desidia del Gobierno anterior en conectividad, turismo y producción".

 

"De esta manera, seguimos demostrando que gobernar es convertir obstáculos en más oportunidades para cada una de las localidades de nuestra provincia", concluyó el mandatario.

 

Obras con fondos propios

 

Las obras contempladas en los tres convenios aprobados por la Legislatura, son "Conservación de Rutina - Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a la localidad de Rada Tilly; la obra "Malla 632 - Crema II - Ruta Nacional N° 40 - Km. 1636,03-Km. 1.762,52 - Ruta Nacional N° 259 - Km. 0,00-Km. 39,16"; y "Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 26 (EX RP20) - Empalme Ruta Provincial N° 23 - Sección: Km. 1432,43-Km. 1471,71".

 

En el caso de la Ruta Nacional N° 3, la obra incluida es la reparación del tramo en el empalme con la Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a Rada Tilly; mientras que en el caso de la Ruta Nacional N° 40 es el tramo comprendido entre el acceso a Facundo y la zona de Tamariscos. Y además la concesión de mantenimiento del sector comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 25 y el sector aledaño a Gobernador Costa. 

 

Es dable destacar que, las tres obras, cuyos montos ascienden a las sumas de $8.838.179.000, $52.816.806.657,39 y $18.276.893.000, respectivamente, representarán un desendeudamiento total de $79.931.878.657,30 por parte de Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y serán licitadas en los próximos días.

T.B

 

