Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Esquel, una jornada fría y con viento para el viernes

Las temperaturas oscilarán entre los -1°C y los 4°C, con una sensación térmica que podría llegar a los -3°C en las primeras horas del día.
El pronóstico del tiempo para hoy, viernes 22 de agosto, en Esquel indica una jornada fría con viento y probabilidad de lluvias débiles.

La temperatura máxima alcanzará los 4°C, mientras que la mínima será de -1°C en la madrugada. La sensación térmica podría llegar a los -3°C a primeras horas de la mañana.

 

Se espera que los vientos, provenientes del noroeste y oeste, sean moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h. La probabilidad de lluvia es del 30% y se concentrará alrededor de las 14:00 horas.

 

El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día, con algunas nubes y claros por la tarde.

