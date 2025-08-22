-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
22 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas

Vialidad Nacional confirmó que la red vial de la provincia de Chubut está completamente habilitada al tránsito. Sin embargo, se recomienda transitar con precaución. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional confirmó que este viernes 22 de agosto por la mañana, todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas y tareas de mantenimiento en calzada, las autoridades recomiendan transitar con precaución, especialmente en la zona cordillerana.

 

Los tramos de la Ruta Nacional 259, en el sector oeste de la provincia y que conectan con la ciudad de Esquel, presentan varios factores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta por los conductores. Presentan calzada y banquinas húmedas, con presencia de barro en sectores. Hay animales sueltos y maquinaria de Vialidad Nacional trabajando sobre la ruta. Además, se registran vientos moderados que complican la conducción.

 

Desde el organismo se recuerda que los equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando activamente en el mantenimiento y control del estado de las rutas.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
3
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
4
 Abusó de una menor, pagará 300 mil pesos y prometió “no volver a hacerlo”: quedó libre
5
 Asesinato de José Crettón: ¿Cómo cumplen la prisión perpetua Napal y Peinipil?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -