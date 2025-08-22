Todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas

Vialidad Nacional confirmó que este viernes 22 de agosto por la mañana, todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas y tareas de mantenimiento en calzada, las autoridades recomiendan transitar con precaución, especialmente en la zona cordillerana.

Los tramos de la Ruta Nacional 259, en el sector oeste de la provincia y que conectan con la ciudad de Esquel, presentan varios factores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta por los conductores. Presentan calzada y banquinas húmedas, con presencia de barro en sectores. Hay animales sueltos y maquinaria de Vialidad Nacional trabajando sobre la ruta. Además, se registran vientos moderados que complican la conducción.

Desde el organismo se recuerda que los equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando activamente en el mantenimiento y control del estado de las rutas.

R.G.