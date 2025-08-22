-1°
Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La Escuela N°713 se prepara para su 50° Aniversario convocando a ex estudiantes a compartir sus memorias

Invitan a acercar fotos, videos, documentos, objetos y más archivo para reconstruir la historia de la institución y de quienes pasaron por sus aulas.
Por Redacción Red43

La Escuela N°713 de Esquel está por cumplir su 50° aniversario, y se prepara reconstruyendo su historia.

 

En 2026 serán las celebraciones y para ello, docentes y estudiantes convocan a la comunidad a acercar sus archivos referidos a la escuela. 

 

Fotos, videos, documentos, vestimenta, objetos simbólicos, serán recolectados y ordenados en una memorabilia que también invita a grabar un video de 30 segundos (máximo) con un saludo y anécdota.

 

Todo el material es recibido en el mail: aniversario713@gmail.com

 

Si bien el aniversario es el año próximo, el archivo se recolectará hasta noviembre, para su sistematización por parte de la comisión organizadora integrada por Jessica Fernández, Ivana Rojas Córsico, Gabriela Macchi y Romina Ferraris.

 

