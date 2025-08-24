10°
Rige un alerta naranja por lluvia para la cordillera

Así lo informó la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que rige un alerta por lluvia para este domingo 24 de agosto.

 

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las zonas afectadas serán la Cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

 

Se registrarán lluvias, algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas mas altas.

 

A su vez, en la zona amarilla, las lluvias rondaran los 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

 

Para mayor información se puede comunicar al 0800-666-2447 (Protección Ciudadana)

 

 

 

 

