Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Descubrir el teatro jugando: Brindan taller para infancias en El Bolsón

El Centro Cultural Eduardo Galeano invita a un taller de teatro para niñas y niños de 4 a 6 años, donde a través del juego podrán explorar la creatividad, la expresión y la comunicación mientras se divierten.
El Centro Cultural Eduardo Galeano invita a participar del taller de teatro para niños y niñas de 4 a 6 años, bajo el lema “Historias que se inventan, mundos que se habitan”. La iniciativa busca crear un espacio lúdico donde los más pequeños puedan desarrollar su creatividad, expresión y habilidades comunicativas a través del juego teatral.

 

Un espacio de juego y creatividad

 

El taller está pensado como un espacio donde se abordan distintas dimensiones del teatro: el cuerpo, la voz, la comunicación y la expresión. A través de la interacción lúdica, se fomenta la inventiva, la imaginación, la sensibilidad y la expresividad, aspectos fundamentales en el desarrollo de la infancia y en la relación con el mundo que los rodea.

 

Fechas, horarios e inscripción

 

Las clases se dictarán todos los jueves de 16 a 17 hs en la sede del Centro Cultural Eduardo Galeano, ubicado en Dorrego y Onelli, El Bolsón. El taller tendrá una duración de tres meses a partir de septiembre y requiere inscripción previa, ya que el cupo es limitado.

 

 

Para inscribirse, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp con Jacqueline Middea 11-3325-0148 y More Gómez al 3544-631199

 

Coordinadoras del taller

 

El taller será facilitado por Morena Gómez, docente de Artes Visuales, actriz y payasa, y Jacki Middea, estudiante de Profesorado de Teatro, actriz y bailarina, quienes cuentan con experiencia en talleres teatrales para diversas edades y espacios educativos.

 

 

 

