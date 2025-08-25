Tres personas fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono

Durante la madrugada del domingo, un escape de gas en una vivienda de avenida Sarmiento Norte, entre Pueyrredón y Ángel del Agua, en El Bolsón, derivó en la atención y traslado de tres personas al hospital con signos de intoxicación por monóxido de carbono.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el llamado de alerta se recibió alrededor de las 2 de la madrugada. Al llegar al lugar, las dotaciones constataron la presencia de una persona mayor y dos menores que presentaban síntomas compatibles con intoxicación, por lo que fueron asistidas en el sitio y luego trasladadas al nosocomio por personal de salud.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y el Hospital de Area El Bolsón. Posteriormente confirmaron que, afortunadamente, las tres personas se encuentran fuera de peligro.

O.P