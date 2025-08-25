12°
Comarca Andina, Argentina
25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
Rescataron a una persona extraviada en el cerro Piltriquitrón

Bomberos Voluntarios, Patrulla de Montaña y Protección Civil coordinaron el operativo de búsqueda.
Una intensa búsqueda se desplegó en la zona de la cumbre del cerro Piltriquitrón, en El Bolsón, tras el aviso del extravío de una persona en la tarde del viernes 22 de agosto.

 

De acuerdo con lo informado por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, la alerta se recibió cerca de las 19 horas, cuando se estableció la última comunicación entre la persona y el refugio de montaña. De inmediato se activó un operativo coordinado por Protección Civil municipal, a cargo de Leandro Romairone, con la participación de personal del refugio, patrulla de montaña de la Policía local y vecinos de la zona.

 

 

El hallazgo

 

Durante la mañana del sábado, fuentes oficiales confirmaron que la persona fue encontrada por personal policial y pobladores en la zona de búsqueda.

 

 

O.P

 

