Comarca Andina, Argentina
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
Redacción Red43

Concejos Deliberantes avanzan en la creación de un foro comarcal

Los presidentes de los Concejos Deliberantes de cinco localidades se reunieron en Epuyén para fortalecer la colaboración intermunicipal.
Redacción Red43

En un encuentro realizado en Epuyén, los presidentes de los Concejos Deliberantes de El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén y Cholila se reunieron para discutir asuntos de interés común y problemáticas específicas de cada localidad.

 

Durante la reunión, se avanzó en la conformación de un foro comarcal que permitirá fortalecer la capacitación conjunta de los concejales y del personal de cada municipio, articular políticas públicas que beneficien a la Comarca e impulsar proyectos con mayor alcance y sostenibilidad.

 

 

Los referentes coincidieron en que la unión de las cinco localidades fortalece la voz de la Comarca, otorgando mayor peso al momento de transmitir posiciones sobre temas importantes y buscar soluciones comunes.

 

Entre los participantes estuvieron Jonatan Christ, de El Hoyo; Débora Sabaria, de Epuyén; Valeria Thalman, de Lago Puelo; Miguel Tranamil, de El Maitén; y Martín Carrasco, de Cholila.

 

 

