Concejos Deliberantes avanzan en la creación de un foro comarcal

En un encuentro realizado en Epuyén, los presidentes de los Concejos Deliberantes de El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén y Cholila se reunieron para discutir asuntos de interés común y problemáticas específicas de cada localidad.

Durante la reunión, se avanzó en la conformación de un foro comarcal que permitirá fortalecer la capacitación conjunta de los concejales y del personal de cada municipio, articular políticas públicas que beneficien a la Comarca e impulsar proyectos con mayor alcance y sostenibilidad.

Los referentes coincidieron en que la unión de las cinco localidades fortalece la voz de la Comarca, otorgando mayor peso al momento de transmitir posiciones sobre temas importantes y buscar soluciones comunes.

Entre los participantes estuvieron Jonatan Christ, de El Hoyo; Débora Sabaria, de Epuyén; Valeria Thalman, de Lago Puelo; Miguel Tranamil, de El Maitén; y Martín Carrasco, de Cholila.

