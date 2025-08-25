12°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Comienza la semana con cielo más despejado tras un domingo de intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que no habrá más precipitaciones durante la semana.
Por Redacción Red43

La Comarca Andina arrancó este lunes 25 de agosto con un cielo que poco a poco comienza a despejarse, luego de un fin de semana cargado de nubosidad. El sábado se presentó gris y el domingo la lluvia fue protagonista durante toda la jornada, pero este inicio de semana ofrece un panorama distinto: no se esperan nuevas lluvias en los próximos días.

 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy las temperaturas oscilarán entre los 3°C por la mañana y los 9°C por la tarde, descendiendo a 6°C hacia la noche. El viento soplará del oeste entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Aunque la jornada se mantendrá mayormente nublada, las probabilidades de precipitaciones son mínimas (0-10%).

 

 

Lo que viene

 

El SMN adelantó que no se esperan nuevas lluvias ni nevadas en la Comarca Andina durante la semana, lo que ofrecerá días más estables, con paisajes renovados después del agua que cayó el fin de semana.

 

Efeméride del día

 

Además, este lunes 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero, una fecha dedicada a quienes con talento y creatividad embellecen y cuidan a sus clientes, creando estilos que marcan tendencia.

 

 

 

O.P

 

